العلمين الجديدة ومستقبل مصر.. الأحلام تتحول إلى حقيقة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول مدينة العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان " ليه مدينة العلمين الجديدة "مستقبل مصر" ضمن أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط؟".

وأفادت الإعلامية جومانا ماهر خلال تقديمها التقرير: "في العلمين الجديدة، تحولت الأحلام إلى حقيقة خلال 7 سنوات فقط، إذ إن مصر أثبتت في سنوات الإنجازات أنه لا يوجد مستحيل في الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "عام 2018، صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة كامتداد عمراني وشريان للمنطقة في الساحل الغربي، وبمرور السنوات أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط".

وتابع التقرير: "العلمين الجديدة ليست مخصصة لـ3 شهور فقط أو مجرد مصيف، بل بًنيت لكي تكون واحدة من مدن الجيل الرابع التي تستوعب 3 مليون نسمة الذين سيجدوا فرص لأعمالهم، فالعلمين الجديدة ليست قبلة للسياحة فقط بل إنها مدينة متكاملة حاضنة للاستثمارات والمشروعات التي ستجعل الحركة مستمرة.





