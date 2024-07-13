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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العلمين الجديدة ومستقبل مصر.. الأحلام تتحول إلى حقيقة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول مدينة العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان " ليه مدينة العلمين الجديدة "مستقبل مصر" ضمن أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط؟".

وأفادت الإعلامية جومانا ماهر خلال تقديمها التقرير: "في العلمين الجديدة، تحولت الأحلام إلى حقيقة خلال 7 سنوات فقط، إذ إن مصر أثبتت في سنوات الإنجازات أنه لا يوجد مستحيل في الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "عام 2018، صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة كامتداد عمراني وشريان للمنطقة في الساحل الغربي، وبمرور السنوات أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط".

وتابع التقرير: "العلمين الجديدة ليست مخصصة لـ3 شهور فقط أو مجرد مصيف، بل بًنيت لكي تكون واحدة من مدن الجيل الرابع التي تستوعب 3 مليون نسمة الذين سيجدوا فرص لأعمالهم، فالعلمين الجديدة ليست قبلة للسياحة فقط بل إنها مدينة متكاملة حاضنة للاستثمارات والمشروعات التي ستجعل الحركة مستمرة.
 


 

مدينة العلمين الجديدة الساحل الغربي الشرق الأوسط