"الباراموتور" في مهرجان العلمين.. رياضة طيران شراعي ليست خطرة

أكد أحمد بكر، ممثل شركة سكاي سبورت والمسؤول عن فعالية « Paramotor» في مهرجان العلمين الجديدة، أن الباراموتور رياضة من رياضيات الطيران الشراعي يتكون من المحرك والونج المناسك للوزن، ويتم الطيران أعلى مدينة العلمين للترفيهة على الزوار والحضور.

وأشار «بكر»، خلال لقائه مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أن الزائر يمكن الطيران مع طيار محترف من الشركة في رحلة حول مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن هناك ايضًا العرض الجوي للباراموتور كما حدث في وقت المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل المهرجان، موضحًا أن رياضة باراموتور تصنف كرياضة خطرة ولكن عوامل الأمان بها جيدة جدًا، منوهًا بانه بعد اتخاذ كافة إجراءات وسبل الأمان تكون الرياضة آمن من ركوب السيارات على الأرض.

وأوضح أن هناك مفهوم خاطئ بأن الطيران عبارة عن ماتور ولكن الجناح هو الأساس وايضًا المظلة الاحتياطي، ويتم مراعاة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي والمصري للعبة، وهناك أجواء يتم فيها الطيران كسرعة الريح ودرجة الحرارة، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة من المدن التي بها سياحة كبيرة جدًا والمشاهد من أعلى المدينة جيدة جدًا.

وشدد على أنهم نفذوا العديد من البطولات في مصر والفعاليات في الأقصر والهرم وسيوة، منوهًا بأن مشاركتهم في مهرجان العلمين النسخة الماضية وهو ما كان سببًا في طلب الكثير للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان.