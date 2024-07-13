رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي جهود وقف الحرب في غزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر المستجدات وبذل المزيد من الجهود لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة الى قطاع غزة.

وشدد مصطفى - بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - على أن الحكومة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة، فهي تقدم كافة الخدمات الأساسية من ضمنها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية، والسلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة القطاع الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا يمكن الحديث عن فترة انتقالية بدون حل سياسي وأمني، والتي ستكون مضيعة للوقت والجهود.