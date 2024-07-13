الصين تدين أمريكا على خلفية تمريرها "قانون تعزيز حل النزاع بين التبت والصين"

أدان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تمريرها ما يسمى "قانون تعزيز حل النزاع بين التبت والصين" وتوقيعها عليه ليصبح قانونا.

وذكر المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذا القانون يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية، ويقوّض المصالح الصينية بشدة، ويرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال التبت".