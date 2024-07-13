المدينة التراثية في العلمين الجديدة.. التجمع الترفيهي الأكبر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول مدينة العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان "تعرف على "أكبر مجمع ترفيهي".. المدينة التراثية في العلمين الجديدة".

وأفاد التقرير: "كانت منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي منارة للثقافة على مر التاريخ، ومن هنا كان إنشاء المنطقة الثقافية والتراثية في مدينة العلمين الجديدة على مساحة 260 فدان لتعبر عن الزخم الثقافي والتاريخي التي شهدته المدينة التاريخية هذه المدينة في عصور مصر القديمة".

وأضاف: "تعد المدينة مواطنا للعديد من المعالم التاريخية التي تروي قصة الماضي العريق، المنطقة الثقافية التي تضم مدينة تراثية ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهزا بأحدث تقنيات الصوت".

وتابع: "يتوسط المنطقة الثقافي مسجد مالك الملك المبني على تراث معماري وحضاري فريد يزين العلمين الجديدة، ويمزج بين التراثين الأندلوسي والعثماني".



