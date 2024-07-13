عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا حول مدينة العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان "المشروعات السكنية في مدينة العلمين الجديدة تساعد في تحقيق الأهداف التنموية".

وأفاد التقرير: "تحقيقا للانتشار السكني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام، جاءت مدينة العلمين الجديدة لتخدم هذه الأهداف التنموية في شمال مصر".

وأضاف: "تخدم المدينة فئات المجتمع كافة، وتقدم خدمات الإسكان المتدرج لجميع الطبقات الاجتماعية بداية من الإسكان المتميز بعدد 1920 وحدة، وعدد 4690 وحدة لسكن مصر".

وتابع: "كما يتوسط المدينة منطقة "الداون تاون" بعدد2640 وحدة، وهي منطقة سكنية سياحية تعبر عن حداثة المكان وروعته، بالإضافة إلى الحي اللاتيني المُقام على مساحة 404 فدان بعدد 11655 وحدة، ويتخلله بحيرة صناعية تضفي جمالا إضافيا على المدينة".

