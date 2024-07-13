ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المشروعات السكنية في مدينة العلمين الجديدة تساعد في تحقيق الأهداف التنموية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا حول مدينة العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان "المشروعات السكنية في مدينة العلمين الجديدة تساعد في تحقيق الأهداف التنموية".

وأفاد التقرير: "تحقيقا للانتشار السكني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام، جاءت مدينة العلمين الجديدة لتخدم هذه الأهداف التنموية في شمال مصر".

وأضاف: "تخدم المدينة فئات المجتمع كافة، وتقدم خدمات الإسكان المتدرج لجميع الطبقات الاجتماعية بداية من الإسكان المتميز بعدد 1920 وحدة، وعدد 4690 وحدة لسكن مصر".

وتابع: "كما يتوسط المدينة منطقة "الداون تاون" بعدد2640 وحدة، وهي منطقة سكنية سياحية تعبر عن حداثة المكان وروعته، بالإضافة إلى الحي اللاتيني المُقام على مساحة 404 فدان بعدد 11655 وحدة، ويتخلله بحيرة صناعية تضفي جمالا إضافيا على المدينة".
 

مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالي شمال مصر