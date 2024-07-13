رئيس لجنة التضامن بالنواب يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال

أشاد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بعرض وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج، مؤكدًا على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها.

جاء ذلك خلال كلمته، أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار القصبى، إلى أن قضية التعليم أصبحت عبئا على كل أسرة مصرية، مطالبًا بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية، مؤكدًا على الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخليًا وخارجيًا، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالبًا بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.