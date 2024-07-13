الأرصاد: انكسار الحرارة من اليوم وانخفاضها 5 درجات غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة من اليوم السبت على أنحاء قطاعات شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية" أيضا انخفاض على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا وتظل مناطق إقليم الصعيد "من أسيوط إلى أسوان "حارة إلى شديدة الحرارة وتستمر الحرارة فوق المعدل الطبيعي.

ومن غد الأحد تنخفض الحرارة عن معدلها الطبيعي بنحو 5 درجات، وذلك على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج وانكسار أيضا بمعدل 3 درجات على جنوب الصعيد يستمر توغل الكتلة الهوائية منخفضة الحرارة لتهدأ حرارة الأجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج.

وستسمر الحرارة مع ارتفاع طفيف آخر الأسبوع مع الأخذ في الاعتبار أننا في منتصف الصيف شديد الحرارة وما زالت الأجواء شديدة الحرارة لكنها أقل من الموجة الحالية بكثير.