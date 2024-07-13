الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة حتى الاثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 13 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، حيث تنخفض تدريجيا درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3 درجات على أغلب الأنحاء بداية من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل وتنكسر الموجة شديدة الحراة التى تعرضت لها البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء المقبل .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية علي شواطئ محافظة مرسي مطروح من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل 15 يوليو وسرعة الرياح من 40:50كم/س وارتفاع الأمواج 1.5:2.5م.

وأضافت أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وتابعت الأرصاد أن متوسط نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحرى. 75_80% للعظمى والصغرى من 30_35%.



درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة في الظل تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 39:36 درجة للعظمى والصغرى من 27 إلى 28 درجة.