وفقًا للدراسات.. تحذير لمرضى الضغط والسكر من تناول 7 أغذية بيضاء

تلعب الخيارات الغذائية دورًا حاسمًا في مستويات ضغط الدم والسكري، حيث يمكن للأطعمة التي نختارها أن تؤثر بشكل كبير على صحتنا، وتبرز أهمية اتخاذ قرارات غذائية مدروسة لتجنب تفاقم هذه الحالات الصحية المزمنة وتحقيق نتائج صحية إيجابية من خلال اختيار بدائل غذائية صحية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة، وتقليل استهلاك الصوديوم والسكريات، فيمكنك الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم ضمن نطاق صحي، فاتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع هو الخطوة الأساسية نحو تحسين صحتك العامة وتحقيق نتائج صحية إيجابية.

وتقدم لكم "البوابة نيوز" الأطعمة التي يحذر منها الأطباء لمرضى الضغط والسكر، وفقًا لما نشره موقع"Times of India"، ومنها:

1- الخبز الأبيض

يصنع من الدقيق المكرر، وهو دقيق يتم معالجته لإزالة النخالة والبذور من الحبة، مما يتسبب في فقدان معظم الألياف والفيتامينات والمعادن التي تتواجد في الحبة الكاملة، فالأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع مثل الخبز الأبيض يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

2- الأرز الأبيض

بسبب مؤشّره الجلوكوزي المرتفع، قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل، وهذا بدوره قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم، و زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية، ويعد الأرز البني أو الكينوا أو الشعير هم بدائل أكثر صحة، حيث توفر المزيد من الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم وتعزيز صحة القلب.

3- المكرونة البيضاء

تمتاز بمؤشر جلوكوزي مرتفع، مما يعني أنها ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، فتتحلل المكرونة البيضاء إلى سكرسريعًا في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز، هذا الارتفاع يتطلب كميات أكبر من الأنسولين لإعادته إلى مستوياته الطبيعية.

4- الملح الأبيض

ارتفاع الصوديوم في النظام الغذائي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يفاقم مشاكل الكلى ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، فمن الأفضل استبداله ببدائل منخفضة الصوديوم مثل ملح البحر أو ملح الهيمالايا، أو استخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء النكهة على الطعام دون المخاطرة بصحتك.

5- الدقيق الأبيض

استهلاك الدقيق الأبيض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما أن قلة الألياف فيه قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن.

6- البطاطس

رغم كونها غذاءً شائعًا، قد تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة، فمحتواها العالي من النشا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يعقد إدارة مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، والبطاطس المقلية تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون، مما يفاقم ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، يُفضل تناول البطاطس الحلوة أو طرق الطهي الصحية مثل الخبز أو السلق.

7- السكر البلوري المكرر

هو المكون الأساسي في العديد من الأطعمة والمشروبات، يمكن أن يكون ضارًا للصحة عند استهلاكه بكميات كبيرة، فهو يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، كما يساهم في زيادة الوزن عن طريق إضافة سعرات حرارية فارغة، ويؤدي إلى مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان.