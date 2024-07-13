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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام الاحتلال: إصابة القائد العسكري في حماس بجروح خطيرة إثر هجوم على خان يونس

القائد العسكري في
القائد العسكري في حماس محمد الضيف
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أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أن تقديرات الجيش تؤكد أن محمد الضيف أصيب بجروح خطيرة للغاية خلال الهجوم على خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المستهدف من الهجوم على خان يونس، هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أكد إعلام فلسطيني أن هناك أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين في مجزرة الاحتلال بمنطقة الموصي، غربي خان يونس بغزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

محمد الضيف خان يونس قطاع غزة القائد العسكري في حماس