وزير الري يوجه بسرعة إعداد خطة استراتيجية لترعة السويس

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم السبت، لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الرى بالترعة.

وتم خلال الاجتماع عرض النتائج الأولية لـ "حصر التعديات علي ترعة السويس وتحديد مواقعها وإعداد خطة للتعامل معها" بمعرفة أجهزة مصلحة الري، وعرض تحديات إدارة وتوزيع المياه والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد خطة استراتيجية Master Plan لترعة السويس وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين حالة الرى على الترعة، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزمامات المخالفة على الترعة، والتواصل مع المخالفين لتقديم المستندات اللازمة للتراخيص الخاصة بهم ليتسنى دراستها ومراجعتها قانونيا بمعرفة أجهزة الوزارة .

كما وجه بتحديد المناطق ذات الأولوية والتى تعد الأكثر تأثيرا من الناحية الهيدروليكية على الترعة ليتم اعطاؤها الأولوية فى الدراسة وتنفيذ الإجراءات العاجلة عليها، والتوجيه أيضا بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بتصميم الأعمال الهيدروليكية اللازمة لزيادة القدرة علي التحكم بالتصرفات المائية على الترعة ، وتقديم هذه التصميمات لجهات الوزارة المختصة لإعمال شئونها .

ووجه الوزير أيضا بقيام قطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائي التابعة له بعمل فحص ميداني لحالة المساقي الخاصة والأراضي التى يتم ريها من الجنابيات الواقعة علي ترعة السويس، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات، ومتابعة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى.