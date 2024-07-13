حرب غزة والأزمة الروسية الأوكرانية تتصدر القمة المصرية الصربية بالاتحادية

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، حاليا، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الصربية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً.

كما أنه من المقرر أن تتناول المباحثات المصرية الصربية المجالات المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا إضافة إلى قضيتي الإرها، والهجرة غير المشروعة وكذا تطورات الأزمة الأوكرانية وجهود البلدين في التغلب على تداعياتها وسبل تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وزار الرئيس السيسي في يوليو 2022 صربيا في زيارة كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 35 عامًا.