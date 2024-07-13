محافظ بني سويف يوجه بتوفير التيسيرات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء المدن بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وحشد جهود الأهلية والرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي بدأت " اليوم السبت"، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، حيث تتم أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

من ناحيته، أضاف الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه تم الإعداد والتجهيز، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى أن العترات الجديدة متوفرة فقط فى التحصين الجديد بالوحدات البيطرية، مع توفير سنون "استعمال مرة واحدة" لكل رأس، حيث يقوم بالتحصين فريق عمل مدرب، مع إتباع الأمان الحيوى ومراعاة الظروف البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتم التحصين فى الصباح الباكر وعلى مدار اليوم ومن منزل لمنزل.