فلسطين تزين سماء العلمين.. القضية تستحوذ على المشهد في الليلة الأولى للمهرجان

ظهرت القضية الفلسطينية فى كل تفاصيل حفل الكينج محمد منير أمس، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، والذى بدأت بالأمس أولى فعالياته الفنية لتبدأ رحلة الإبداع الفنى للعام الثانى لمهرجان العلمين.

فلسطين تزين سماء العلمين

بدأت أولى فعاليات القضية الفلسطينية بعرض "أصحاب الأرض"، وذلك قبل بدأ حفل الفنان محمد منير.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العرض والذى قدم رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية.

حفل الكينج "علم وغناء وطرب فى حب فلسطين"

شهد حفل الفنان محمد منير حضور قوى للقضية الفلسطينية، حيث بدأ بظهور علم فلسطين على مسرح الحفل، ثم استخدام الإضاءات فى رسم ألوان علم فلسطين، وهو ما أثار تفاعل وحماس كل الجماهير الحاضرة للحفل.

منير "حنجرة أطلقت رسائل من العلمين إلى غزة"

بدأ الفنان محمد منير الحفل بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطينى، لمؤازرته لما يلاقيه من مجازر إنسانية على يد العدوان الإسرائيلي المحرم، ثم قام بغناء باقة من أجمل أغانيه والتى ينتظرها الجمهور، ولكن كانت فلسطين حاضرة وبقوة فى غناء الكينج خلال حفله بالأمس.

أبدع الفنان محمد منير فى غناء "يا أما يا فلسطين"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الحفل.

وأرسل الكينج رسالة أخرى بكوبليه غنائي "أقسمت بالحرية وعدالة القضية.. القدس عربية لآخر يوم حياة".