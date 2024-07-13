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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير التعليم أمام لجنة مناقشة بيان الحكومة: سيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانه حول برنامج الحكومة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس.

ولفت إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالبا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة ٣٢ مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة ١٦ مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر، وسيتم اعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مؤكدا أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

برنامج الحكومة التربية والتعليم وعجز المعلمين مشكلة الثانوية العامة الكثافة الطلابية