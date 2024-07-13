"القاهرة الإخبارية": المستهدف من "مجزرة المواصي" هو القائد العسكري بحماس محمد الضيف

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن المستهدف من الهجوم على خان يونس، هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

يعد محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل السبت.

وتسبب الهجوم في اندلاع حرب جديدة بين الحركة والدولة إسرائيل.

كما أنه ألقى الضوء من جديد على الدور المحوري لهذا القيادي العسكري في حماس الذي أفلت من أيادي إسرائيل منذ أكثر من 30 عاما.

ويعتبر محمد الضيف، "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، مهندس العملية العسكرية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي وباغتت خلالها إسرائيل.

مَن هو محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس؟

هو محمد دياب إبراهيم المصري، وكنيته "أبو خالد"، ولقبه "الضيف"، ولد في غزة عام 1965، ونجا من محاولات اغتيال إسرائيلية تسببت له في إصابات بالغة، وقُتل عدد من أفراد عائلته في إحدى محاولات تصفيته.

و"الضيف" من أسرة فلسطينية لاجئة هُجرت عام 1948 من قرية كوكبا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة عقب النكبة الفلسطينية، وعاشت في مخيم خان يونس للاجئين، ولا تزال فيه حتى الآن.

نشأ "الضيف" في أسرة فقيرة للغاية، وعمل مع والده في الغزل والتنجيد، كما أنشأ مزرعة للدواجن، وعمل سائقاً قبل أن يصبح مطلوباً لإسرائيل، واضطر في بعض الأحيان للتوقف عن الدراسة من أجل مساعدة أسرته.

ومنذ بداية حياته كان الضيف ناشطاً بالجماعات الإسلامية في غزة، وكان أحد أعضاء الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، وعضواً ناشط بجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت في بداية انتشارها بالقطاع مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

حصل الضيف على درجة البكالوريوس في علم الأحياء من الجامعة الإسلامية بغزة عام 1988، وكانت له أنشطة فنية إبان دراسته الجامعية، وعُرف عنه حبه للتمثيل والمسرح، وشكّل فرقة فنية لهذا الغرض.