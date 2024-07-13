ضمن فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي".. فنون شعبية وعروض وورش للأطفال بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الثقافة هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية في نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

ومن جانبه أشار أحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى بدء انطلاق فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفى"، وذلك بحضورعمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والسيد صبحي، رئيس مجلس ومدينة ههيا، وعاطف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي، وتغريد كامل، مدير عام التسويق بقصور الثقافة، حيث بدأت الفعاليات بتفقد الحضور لمعرض الكتاب الذي يقدم إصداراته بأسعار رمزية مخفضة، كإصدارات قصور الثقافة، وهيئة الكتاب، وصندوق مكتبات مصر العامة، ثم تفقد للورش الفنية التابعة للمركز القومي للطفل، وتضم ورشة أوريجامي، ورشة حلي، ورشة تشكيلات من الورق، ورشة عمل دمى قفازية، ورشة مكافحة الفساد.

كما تفقد الحضور معرض الحرف التراثية التابع لهيئة قصور الثقافة وعلى المسرح المتنقل كانت البداية بالسلام الجمهوري ثم عرض كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وعرض كورال لمجمع لغات ههيا، ثم فقرة الساحر للفنان نبيل بركات، التابعة للمركز القومي للطفل، وعرض الكولان، وفريق عرائس الماريونيت، وشهد المسرح عرضًا لفرقة الشرقية للعرائس وفقرة الأراجوز، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أحمد واصف، وقدمت الفرقة عددًا من الرقصات المأخوذة من التراث الشعبي لمحافظة الشرقية.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية، أن المهرجان شهد في يومه الأول لقاء عن "بناء الإنسان ثقافيًا" أكد خلاله غريب عبد العال، مدير التعليم الابتدائي بإدارة ههيا التعليمية سابقًا، أن الثقافة جزء من حقوق الإنسان ونصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما قدمت عدة ورش فنية وتثقيفية للأطفال بالمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة واستكمال الفعاليات بلقاء احتفالي بالعام الهجري الجديد، يعقبه مجموعة من الأناشيد والإبتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد صلاح وسيشهد المهرجان في يومه الختامي لقاءً تنظمه مكتبة ههيا حول "الهجرة غير الشرعية"، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو قطب السيد.