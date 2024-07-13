غدا.. مكتبة المستقبل تناقش حركة الأرض وآثارها

تنظم مكتبة المستقبل فى السادسة من مساء غد الأحد ندوة بعنوان، "حركة الأرض وآثارها"، والتي تتناول الحركات غير المعتادة وكيف أنها تؤثر على الحياة، ويقدمها مهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وقال المهندس عصام جودة، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأجرام السماوية تتحرك في الفضاء بطرق غير معتادة بالنسبة لنا هنا على سطح الأرض.

وأضاف، يصاحب ذلك أيضًا أخطاء فلكية شائعة عن حركة الأرض حول الشمس وأثرها، وهذا يجعلنا نتساءل: ما هي حركات الأرض المختلفة؟ وما أثرها؟ وكيف يحدث تغير الفصول؟ ومشارق ومغارب الشمس؟ ومتى وأين نرى الشمس في منتصف الليل؟ وهل يتغير اتجاه الشمال؟