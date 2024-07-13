محافظ بيت لحم: جميع محافظات فلسطين تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة

قال محمد طه، محافظ بيت لحم، إن اعتداءات الاحتلال تستهدف جميع المدن والمحافظات الفلسطينية، مؤكدًا أن كافة محافظات فلسطين تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة، مضيفًا خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اعتداءات المستوطنين تتم تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال يهدف من العدوان الحالي إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة مستوطنين، وتستهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين بالضفة، موضحًا أن الاحتلال يستهدف الأرض والهوية الفلسطينية، ويزيد من إقامة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدًا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال ومداهمات يومية في المحافظات والمدن الفلسطينية، منوهًا أن عمليات الاقتحام تتم بشكل شبه يومي، يرافقها تدمير بالغ للبنية التحتية لمحافظات الضفة.