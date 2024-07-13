محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى شربين ويوجه بعلاج مريض في منزله

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم السبت، مستشفى شربين المركزي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال جولة مفاجئة بمدينة شربين.

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى شربين ويوجه بعلاج مريض فى منزله:

وجه مرزوق بسرعة توفير جهاز سباب منزلي لأحد المرضى بالعناية المركزة يعاني من فشل رئوي من أجل علاجه بالمنزل بديل مشقة مجيئه إلى المستشفى ورفع المعاناة عنه من خلال التنسيق بين مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.

فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم وصرف معاش شهري له:

كما وجه "المحافظ" بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وصرف معاش شهري له من خلال التنسيق مع مديرية العمل بالدقهلية لتوفير فرصة العمل ومع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف المعاش الشهري له وتقديم كافة المساعدات، قائلاً للشباب: “أنا جاي ليكم لحد عندكم أشوف مشاكلكم وأحلها”.

محافظ الدقهلية يتفقد الأسواق ويشدد على الالتزام بالتسعيرة:

شدد مرزوق، على الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وشن حملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق والمحلات والمولات التجارية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة شربين بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع إدارة المرور وإدارة المرافق.

وقال مرزوق: "لن انتظر المواطنين يأتون إلي سأذهب إليهم وأبحث عنهم في كل شبر على أرض الدقهلية لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية".

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