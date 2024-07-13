أكثر من 100 شهيد في قصف مكثف للاحتلال استهدف غرب خان يونس

أكد التليفزيون الفلسطيني، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شهيد في قصف مكثف للاحتلال استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المستهدف من الهجوم على خان يونس، هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف.

وذكر إعلام فلسطيني أن هناك أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين في مجزرة الاحتلال بمنطقة الموصي، غربي خان يونس بغزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.