تحصين 258.5 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي/ مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية) بالمديرية قامت خلال شهر يونيو ٢٠٢٤ م بتحصين ١٠٦ ألف و ٨٦٧ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و٧٤ ألف و٧٣٤ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و٣٢ ألف طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ٤٤ ألف و٩٥٥ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بإجمالى ٢٥٨ألف و٥٥٦ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٩٠٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ٦٦ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٤٢٤ مسحة لإجمالي عدد طيور ٤٩٠ ألف و ٢٤٧ طائر بالإضافة إلى إستخراج ٤٥١ تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ١٥ مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية) قامت بتنظيم ٢١٨ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ٣٣٠ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و٨٢ لقاء مكتبي للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.