بسبب ركن سيارة.. سائق يهشم رأس زميله بمنشأة القناطر

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر “سائق” متهم بإصابة آخر بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة، وذلك بسبب خلافات ونشوب مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

سائق يهشم رأس آخر بسبب ركنة سيارة

وتبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إصابة (إبراهيم. أ، سائق ــ سن 30 عاما) مصابًا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، على يد (عمرو. ج، سائق ــ سن 29 عاما) وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

وأشارت التحريات أن سبب المشاجرة هو ترك الثاني لسيارته بأحد الشوارع، مما أحدثت توقف حركة المركبات بالشارع و حدوث كثافات مرورية، فنشب خلاف بينهما على أولوية المرور تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بضرب المصاب بشومة على رأسه مما تسبب في إصابته.

وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بسبب الخلاف على أولوية المرور وقيام المتهم بترك سيارته في الشارع مما أدى لحدوث كثافات مرورية، واعترض المصاب على هذا الأمر فنشبت مشاجرة بين الطرفين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين سائقين اثنين، وإصابة أحدهما بكسر في الجمجمة وحدوث نزيف داخلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه نشبت مشاجرة بين سائقين بسبب خلاف على أولوية المرور، وركن سيارة في الشارع، و اعتداء المتهم على المصاب بالشوم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة سيدة بالعمرانية

وفي واقعة أخرى، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة أربعينية متوفاة بأحد شوارع دائرة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وبينت التحقيقات في الواقعة أن السيدة المتوفاة تدعى «ع. ن» في العقد الرابع من العمر، و بمناظرة الجثمان تبين عدم ظهور آثار عنف، وكشفت معاينة الجثمان عن العثور على لفافات مواد مخدرة داخل طيات ملابسها (هيروين - آيس)، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان.

ورجحت التحريات الأولية للحادث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة بأحد شوارع منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد أشرف رئيس مباحث العمرانية، وتبين أن الجثة لسيدة “ متسولة”، ولا يوجد بها أي إصابات، وعثر بملابسها على لفافة من الهيروين وأخرى من مخدر الآيس، جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.