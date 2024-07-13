بالأسماء.. الوفد المصري المشارك في المباحثات المصرية الصربية بالاتحادية

انطلقت قبل قيل جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الصربية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك في المباحثات من الجانب المصري اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان مدير مكتب الرئيس، والمستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمة لضيف الاتحادية.

وفي سياق آخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية تفقد مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا ومعهد المدفعية والمشاة، ونادي الفروسية.

وأكد الرئيس على أهمية الدولة في تطوير منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرات العلمية والعملية.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية، استعداد لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها.

وشدد على أن تكون القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة صرحا لشعب مصر وإضافة للقوات المسلحة، فضلا عن تعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام احدث النظم المتقدمة.