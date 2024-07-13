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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة مودرن سبورت

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم الثلاثاء المقبل الموافق، 16 من شهر يوليو الجاري، على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز على ستاد القاهرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين. 

الأهلى مودرن سبورت الدوري الممتاز ستاد القاهرة