مصرع 4 فتيات غرقًا في النيل بمنطقة الحمام بأسوان

لقيت 4 فتيات مصرعهن، اليوم السبت، غرقًا في مياه النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس في مركز كوم أمبو، شمال محافظة أسوان.

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا بغرق 4 أشخاص في النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس بمركز كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من شرطة الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نزول 6 فتيات إلى مياه النيل، حيث غرقت إحداهن وسحبت باقي الفتيات معها، وفي تلك الأثناء، لاحظ موظف يعمل في معبد السلسلة الفتيات يتعرضن للغرق، فهرع إلى مكان الحادث وأنقذ اثنتين بعد إجراء تنفس صناعي لهما، فيما قام بعد ذلك بانتشال جثث الفتيات الأربع.

وتبين أن الفتيات الأربعة هن "ميرفت م أ" 16 عامًا، و"رحمة م ح" 13 عامًا، و"خديجة ع م" 50 عامًا، و"سهام ع ع: 12 عامًا، تم إيداع جثامين الفتيات الأربعة بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.