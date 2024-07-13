تقدم جامعة المنوفية في تصنيف "ويبومتركس العالمي 2024"

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية تم إدراجها ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بتصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية فى نسخته لشهر يوليو لعام 2024، والذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل سكولار (Google scholar) للاستشهادات بالأبحاث العلمية.

وأكد القاصد أنه تم إدراج 51 جامعة مصرية فى التصنيف وجاءت جامعة المنوفية فى المرتبة الحادية عشر فى ترتيب الجامعات المصرية على مستوى التصنيف، معربا عن سعادته بتقدم الجامعة فى التصنيف العالمى وتحقيق المعايير المطلوبة فى زيادة عدد الاستشهادات المرجعية والذى يعكس مدى التطور الذى تشهده الجامعة فى إطار خطة واستراتيجية منظومة التعليم العالى تحت رعاية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، ودعم وزير التعليم العالي للجامعات لتحقيق أهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

جدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab التابعة لـ(CSIC)، والتي تعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد من أكبر التصنيفات من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها، كما أن المنهجية في تصنيف ويبومتريكس تعتمد على مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة من مصدر Ahrefs Majestic (50٪)، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار Google Scholar بنسبة (10٪) وعدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر بنسبة (40٪).

هذا وأشاد الدكتور أحمد القاصد بالمجهودات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لزيادة حجم النشر الدولي، وتحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية الهامة، موجها الشكر لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حازم صالح ولكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن سعادته بما تحققه جامعة المنوفية من تقدم ملحوظ فى مختلف التصنيفات العالمية والذى يعكس مدى التطور الذى تشهده الجامعة على كافة المستويات والأصعدة.