كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو لتصحيح أخطاء مباراة بيراميدز

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة بيراميدز أمس التي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الثلاثاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت، على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز على استاد القاهرة.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة وحقق الفوز في 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين.