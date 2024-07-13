مجلة جامعة القاهرة ضمن أفضل مجلات العالم

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ارتفاع معامل تأثير مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience طبقًا للمصنف الدولي سكوبس Scopus حيث حصلت المجلة على معامل تأثير 3.1 في 2024 بعد أن كان معامل التأثير في 2023 هو 1.8 بزيادة قدرها 42%، لتنتقل من مستوى الربع الثالث Q3 إلى مستوى الربع الثاني Q2 في ترتيب المجلات العالمية في تخصصات المجلة.

وأكد الدكتور الخشت، على أن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية استطاعت الحصول على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت أنالتكس العالمية في عام 2023 ومن سكوبس في 2022، لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسات تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الخامس، كما يحقق مبدأ المرجعية الدولية، وهو المبدأ الذي حققته جامعة القاهرة في العديد من أنشطتها التعليمية والبحثية من خلال البرامج الدراسية المشتركة مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة مثل جامعات كامبريدج وهامبورج وغيرهما، وأيضًا من خلال عولمة مجلات جامعة القاهرة بحصولها على معاملات تأثير من أرقى جهات التصنيف الدولي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الاهتمام بالمجلات العلمية على رأس الأولويات، واستطعنا خلال فترة وجيزة انشاء مجلات دولية مع ناشرين دوليين على أن يكون للمجلات التي تصدرها جامعة القاهرة شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الخامس، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وقد وصل عدد المجلات الحاصلة على معاملات تأثير دولية من سكوبس أو كلاريفت ـو كلاهما 8 مجلات علمية من جامعة القاهرة بزيادة قدرها 100% مقارنة بعدد المجلات الدولية في 2017.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحرص على تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر، منوهًا إلى أن المجلة علمية فصلية محکمة تصدر عن کلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد، والإحصاء، والسياسة، والإدارة العامة، والحوسبة الاجتماعية. کما تعنى المجلة بتقديم الرؤى العلمية، وعروض الکتب، ومتابعة الندوات والمؤتمرات.

من جانبها قالت الدكتورة هبة نصار، رئيس تحرير المجلة، إن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تم إدراجها العام قبل الماضي في كل من تصنيف سكوبس الدولي وتصنيف كلاريفت انالتكس كمجلة واعدة قبل أن تحصل على معامل تأثير كل من المؤسستين في عام 2023، مشيرة إلى أن المجلة تختص بنشر الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإدارة العامة.

وأضافت أن إدارة جامعة القاهرة اتفقت في عام 2018 مع بنك المعرفة المصري أن يكون الناشر البريطاني إميرالد Emerald هو الناشر الدولي للمجلة مما سهل للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية.