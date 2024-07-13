عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي مكثف على منطقة المواصي

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 آخرين، في عدة غارات متتالية للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 30 مواطنا وصلوا إلى المستشفى، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأضافت المصادر، أن الأنباء الأولية تتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة في منطقة المواصي التي تعج بمئات آلاف من النازحين.