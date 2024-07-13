الثانوية العامة 2024.. ضبط حالتيّ غش بالتفاضل والتكامل واتخاذ الإجراءات القانونية

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد (99871) طالب وطالبة، وذلك أمام (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) بإجمالى عدد (1640)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالى عدد (٢٥٥) طالب وطالبة.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية، بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.