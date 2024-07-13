بحضور 4 وزراء.. انطلاق أعمال لجنة مناقشة برنامج الحكومة في البرلمان

انطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها- اليوم السبت ، للاستماع إلى وزراء ( العمل ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية والتعليم والتعليم الفني ، التضامن الاجتماعي ، الصحة و السكان ، والشباب والرياضة )، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة ، مشيرا إلى وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً وهم : النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

