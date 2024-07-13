انطلاق المباحثات المصرية الصربية بقصر الاتحادية

انطلقت قبل قيل جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الصربية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس السيسي رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية حيث أجريت مراسسم استقبال رسمة لضيف الاتحادية.

وفي سياق آخر، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت جولة الرئيس السيسى التفقدية للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، تفقد مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا ومعهد المدفعية والمشاة، ونادي الفروسية.

وأكد الرئيس أهمية الدولة في تطوير منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرات العلمية والعملية.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية، استعداد لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها.

وشدد على أن تكون القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة صرحا لشعب مصر وإضافة للقوات المسلحة، فضلا عن تعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام احدث النظم المتقدمة.