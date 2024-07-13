محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة ميدان عثمان بن عفان بالدقي

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها.

ووجه النجار بمراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار، وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده ميدان عثمان بن عفان بحي الدقي، والتى يشهد أعمال تطوير شاملة يتضمن دعمه بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية.

ووجه المحافظ خلال الجولة بصيانة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى المتواجدة بشارع نادي الصيد بما يتماشى مع توجه الدولة في السعى نحو زيادة المساحات الخضراء وكمتنفس للمواطنين.

كما شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور بنطاق حي الدقي لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بعدد من ميادين حى الدقى.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.