«آيس وهيروين».. تفاصيل العثور على جثة سيدة بأحد شوارع العمرانية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة أربعينية متوفاة بأحد شوارع دائرة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

العثور على جثة سيدة بالعمرانية

وبينت التحقيقات في الواقعة أن السيدة المتوفاة تدعى «ع. ن» في العقد الرابع من العمر، و بمناظرة الجثمان تبين عدم ظهور آثار عنف، وكشفت معاينة الجثمان عن العثور على لفافات مواد مخدرة داخل طيات ملابسها (هيروين - آيس)، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان.

ورجحت التحريات الأولية للحادث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة بأحد شوارع منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد أشرف رئيس مباحث العمرانية، وتبين أن الجثة لسيدة “ متسولة”، ولا يوجد بها أي إصابات، وعثر بملابسها على لفافة من الهيروين وأخرى من مخدر الآيس، جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.