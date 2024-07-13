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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مصيف العاملين بجمصة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، التشطيبات النهائية وفرش وتجهيز مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة فى إطار المتابعة المستمرة لعمليات تطوير وتحديث المنشآت الجامعية بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.
وشدد خلال الجولة على سرعة الانتهاء من مختلف أعمال تجهيزات الأثاث والفرش وتركيب كافة التجهيزات الخدمية ليكون المصيف جاهزا من كافة التجهيزات لاستقبال العاملين بالجامعة خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن إدارة جامعة المنصورة تولي اهتماما كبيرا لتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف.

فيما تم تطوير مصيف العاملين بمدينة جمصة، والذي تم إنشاؤه على مساحة ٥٠٠ متر مربع ويضم أربعة أدوار، الدور الأول عبارة عن ١١ غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام و الثلاثة الأدوار العليا تضم ١٨ وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة العاب أطفال.

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