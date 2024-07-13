الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصربي بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس صربيا ألكسندر بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمة لضيف الاتحادية.

وفي سياق آخر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية تفقد مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا، ومعهد المدفعية والمشاة، ونادي الفروسية.

وأكد الرئيس على أهمية الدولة في تطوير منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرات العلمية والعملية.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية، استعداد لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها.

وشدد على أن تكون القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة صرحا لشعب مصر وإضافة للقوات المسلحة، فضلا عن تعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام أحدث النظم المتقدمة.