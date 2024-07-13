وزير الكهرباء في العاصمة الإدارية.. ويشيد بالمحطة الأكبر في الشرق الأوسط

استمرارًا للجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الجمعة، بزيارة مفاجئة إلى محطة العاصمة الإدارية لتوليد الكهرباء، إحدى المحطات الثلاث التى أقامتها شركة سيمنس الألمانية فى القاهرة وبنى سويف والبرلس بقدرة إجمالية ١٤٤٠٠ ميجاوات، وتبلغ قدرة محطة العاصمة الإدارية ٤٨٠٠ ميجاوات، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى لمعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة.

تفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل المحطة، والتى تعد من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط اعتمادا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد، والأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للوقود بما يعادل ١٥١ جم / كيلووات ساعة، وهو ما يسهم فى خفض معدلات استهلاك الوقود وتعتمد الشبكة القومية للكهرباء فى التشغيل على محطات سيمنس العملاقة وتحصل منها على ما يقرب من ٣٥٪؜ من إجمالي الطاقة المولدة بالشبكة، شملت الجولة تفقد وحدات التوليد الغازية والوحدات البخارية، وكذلك الغلايات وأنظمة التبريد الهوائي التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتم تفقد مركز التحكم الخاص بالمحطة حيث استمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية.

أكد الدكتور محمود عصمت وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار، موضحا أن التواجد الميداني فى مواقع العمل إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا لكافة مستويات الإدارة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، مشيدا بمحطة العاصمة الإدارية كأحد أكبر المحطات فى الشرق الأوسط اعتمادا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد.

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