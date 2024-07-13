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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024| طلاب القليوبية عن امتحان التفاضل والتكامل: «فيه تركات»

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية
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أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل التي أداها الطلاب اليوم، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء سهلا مباشرا ما عدا بعض التركات الخاصة بمستويات طلاب المتميزين والمتفوقين وهي كانت بنسبة بسيطة في الامتحان الذي جاء في مستوى كل الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بيان غرفة العمليات الرئيسية، أن الامتحانات اليوم مرت بهدوء بدون أي مشكلات تذكر، حيث جرى توزيع الأوراق في موعدها والتأكد من حسن سير اللجان وملائمة الامتحان للنماذج التي أداها الطلاب سابقا.

وأشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عامة (منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem) في 12 إدارة تعليمية.

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