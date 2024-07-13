بالفيديو.. إكسترا نيوز ترصد أجواء امتحان «التفاضل والتكامل» بالثانوية العامة

رصدت «إكسترا نيوز» أجواء امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، لامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، من أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضحت نجاة الجبالي، مراسلة «إكسترا نيوز»، أنه من بين 745 ألف طالب يؤدي اليوم طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة والفرع الثاني «التفاضل والتكامل»، حيث إن الطلاب أدوا الفرع الأول من الامتحان «الجبر والهندسة الفراغية» الأربعاء الماضي.

وشددت على أن هذا الامتحان «التفاضل والتكامل» يحظى على اهتمام كبير في صفوف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، موضحة أن الامتحان يتكون من 20 إلى 18 سؤالا من بينهم اختيار من متعدد وسؤالين بنظام المقالي.

وأشارت إلى أن توزيع درجات الامتحان مكون من 30 درجة موزعة بين 26 درجة على الأسئلة اختيار من متعدد ودرجتين لكل سؤال من الأسئلة المقالية، موضحة أنه وفقًا لوزارة التربية والتعليم فأن الأسئلة موافقة للمواصفات الفنية للامتحانات وتخاطب كافة المستويات المعرفية للطلاب، منوهة بأن وزارة التربية قدمت في كل المواد نماذج استرشادية كبروفة على الامتحان قبل الدخول وأداء الامتحان الفعلي.