إعلام غزة: أكثر من 100 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال داخل خان يونس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة بـ5 صواريخ على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 100 شهيد ومصاب، منهم طواقم الدفاع المدني.

وأضاف، أن الطواقم الإغاثية تواصل حتى اللحظة انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف، وشدد على أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

في الوقت ذاته قالت مصادر طبية، إن المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وكان جيش الاحتلال قد صنف هذه المنطقة التي استهدفها بـ"الآمنة" آمرا النازحين بالتوجه إليها.