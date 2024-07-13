انهيار منزل بقرية بني مجد بمنفلوط.. وإنقاذ 20 شخصًا من تحت الأنقاض

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، منذ قليل، موقع حادث انهيار منزل بقرية بنى مجد بمنفلوط، مكون من 3 طوابق يسكنه 20 شخصًا وتم إنقاذهم، وتابع رفع أنقاض المنزل المنهار، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الحادث وفحص المنازل المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل بقرية بنى مجد بمركز منفلوط يسكنه 3 أسر بعدد 20 شخصًا.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط، لمكان وتوالى قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى رفع الأنقاض ولا توجد أية إصابات أو خسائر بشرية وتم إنقاذ سكان المنزل.

كما وجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لمساعدة الأهالى فى بناء المنزل وتقديم المساعدات العاجلة.