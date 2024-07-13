تعرف على الخطوات الأخيرة في إعارة أليو ديانج للخلود السعودي

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لنادى الخلود السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينهى مسئولو الأهلى في الوقت الجاري عقد تمديد أليو ديانج لموسم جديد مع الفريق قبل الرحيل على سبيل الإعارة للدوري السعودي مقابل 600 ألف دولار.

ويشمل الاتفاق بين الأهلي والخلود على إعارة أليو ديانج لمدة عام مع عدم وجود أي بند شراء اللاعب بعد نهاية الإعارة وعودة اللاعب من جديد للأهلي في الموسم المقبل.

وقد تكون مواجهة الأهلي وبيراميدز الأخيرة لاليو ديانج مع الأهلي في الموسم الجاري قبل الرحيل للخلود السعودي الذي سيبدأ الإعداد للموسم الجديد.

وخاض لاعب الوسط المالي، 21 مباراة في صفوف الأهلي خلال الموسم الحالي، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية.

وخرج اليو ديانج من حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة ولا يشارك بشكل أساسي منذ عودته من الإصابة، ومنح السويسري إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق الدبابة المالية.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الإفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.