الثانوية العامة 2024| طلاب الغربية: امتحان التفاضل والتكامل في مستوى الطالب المتوسط

أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة بالغربية، أن امتحان التفاضل والتكامل جاء واضحا و في مستوى الطالب المتوسط إلا انه كان طويل ويحتاج وقتا أطول، والبعض الأخر أن الامتحان سهل، فيما كان الإجماع على احتياج على وقت أكبر.

وكان محافظ الغربية، قد رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40 ألف و661 طالب وطالب يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.