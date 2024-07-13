تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي البدلاء والمستبعدون من لقاء بيراميدز

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مراناً استشفائياً للعناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة بيراميدز بالدوري أمس، وذلك لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لمواجهة مودرن سبورت.

ويحصل الأهلى على راحة من التدريبات غداً الأحد، على أن يستأنف تدريباته مساء الاثنين باستاد مختار التتش، ليخوض مرانه الأخير ويدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلي بعد التتويج الإفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.