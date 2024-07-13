الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تعهد إسرائيلي بتسهيل توزيع المساعدات في غزة

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، أنها تلقت تعهدات من إسرائيل بتسهيل حركة فرق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الإغاثية داخل قطاع غزة.

وقالت باور - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - "لقد تلقينا تعهدات من إسرائيل للسماح لعمال الإغاثة بالتحرك بصورة أكبر وأمان في أنحاء قطاع غزة الذي دمره الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، والسماح بتدفق هذه المساعدات عبر ميناء أشدود".

وكانت باور قد أعلنت - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات في غزة والضفة الغربية.

وستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال هذه المساعدة الإضافية - دعمًا لوجستيًا لتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء غزة وسط بيئة تشغيلية تشهد تحديات مستمرة وانعدام الأمان.

