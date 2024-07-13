تجديد حبس عصابة سرقة بطاريات شبكات المحمول في التجمع

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطلين بمنطقة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب الفك، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب "الفك" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (طبنجة معدلة وطلقتان – كمية من مخدر البودر – بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل بطاريات خردة) ، تم ضبطه وبحوزته (27 بطارية مختلفة الأحجام).