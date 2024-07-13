بالفيديو.. إكسترا نيوز: «العلمين الجديدة رؤية مختلفة للسياحة في مصر 2024»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تليفزيونيًا مصورًا يرصد الأجواء الاحتفالية بمهرجان العلمين الجديدة، بعنوان «العلمين الجديدة رؤية مختلفة للسياحة في مصر 2024».

ورصد التقرير، الساعات الأولى من افتتاح مهرجان العلمين في نسخته الثانية بمدينة العلمين تحت شعار «العالم علمين» في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، حيث أعلنت إدارة المهرجان في نسخته الثانية تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير، أن مهرجان العلمين الجديدة يقدم هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية الفنية الرياضية.

وأضافت إحدى الزائرات بمهرجان العلمين، :«بجد الأبراج بيبقى شكلها خطير بالليل ومتحمسة في المهرجان ومنتظرة حفلات غنائية مميزة»، فيما أوضح زائر آخر، أن الطقس في مدينة العلمين رائع للغاية والبحر مميز، منوهًا بأنه متحمس للأنشطة الرياضية في المهرجان ويحب لعب كرة القدم.

وتابع أخر، :«مدينة رائعة مكان جديد وأبنية مميزة حديثة والبحر رائع والشواطئ مميزة والطقس منعش، سيكون الأمر ممتع لي في مهرجان العلمين الجديدة».