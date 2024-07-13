موسكو: الغرب يعمل على زعزعة الوضع في القوقاز وإيران

أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي "فيكتور فاسيلييف"، أن المنظمة تسجل محاولات علنية من قبل الغرب لزعزعة الوضع في منطقة القوقاز وإيران.

وقال فاسيليف في تصريحات صحفية أوردها موقع روسيا اليوم، اليوم /السبت/ - أن الدول الغربية تحاول التدخل في الوضع بالبلدان المجاورة لأرمينيا، موضحا أن هذا الأمر يقلق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأنه إذا تزعزع الوضع في هذه البلدان، فسيصبح ذلك أحد التهديدات الأمنية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار إلى أن "هذه المحاولات تبدو واضحة تماما، بما في ذلك فيما يتعلق بإيران".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، هي تحالف دولي في أوراسيا تأسس في عام 2002، ويضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

